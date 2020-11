Російський боксер Мурат Гассиев дебютував в суперважкій вазі легкою перемогою над Нурі Сефері.

Поєдинок відбувся в рамках вечора боксу в Сочі і завершився в першому раунді. Гассіев зайняв центр рингу і відразу ж заволодів ініціативою, швидко відправивши суперника на канвас.

Рефері почав відраховувати нокдаун, проте Нурі Сефері не зміг продовжувати поєдинок. Таким чином, Гассіев переміг нокаутом за 1 хвилину 47 секунд.

Варто сказати, що Гассіев не виходив на ринг понад два роки. У своєму останньому поєдинку влітку 2018 року він програв у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в крузервейті українцю Олександру Усику.

Well that didn't take long... Gassiev blows Seferi away in the 1st pic.twitter.com/4ASVZbQKqX