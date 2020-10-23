Подорож Джастіна Гейджи від шахтарського міста до зірки ММА

Джерело - Чемпіон.

Джастіну Гейджи було 18 років, коли він провів літо, працюючи на шахті міді Morenci, розташованій приблизно за годину їзди від рідного міста Саффорд, штат Арізона.

Саффорд - це маленьке містечко, яке налічує приблизно 10 000 чоловік у південно-східній частині штату. Одним з найбільших роботодавців міста є FreePort-McMoRan, компанія, що базується у Феніксі, яка володіє Morenci, одним з найбільших добувачів міді в США.

Батько Гейджи, Рей, звільнився з гірничого бізнесу у вересні, пропрацювавши в Morenci 36 років. Його мати Кароліна трохи працювала там після закінчення школи. Обидва діди Гейджи були шахтарями, як і його брат-близнюк Маркус - майже 10 років. Зараз Маркус працює у компанії, яка продає обладнання шахті.

І протягом трьох літніх місяців, відразу після того, як він закінчив середню школу в 2007 році, Morenci теж був домом Джастіна.

"Я працював сім днів на тиждень, по 12 годин щодня", - говорить Джастін. "Я робив це протягом трьох місяців поспіль і взяв один лікарняний день, тому що мені довелося спати. Я працював 96 годин на тиждень, і я отримав усі с*чі роботи".

Тринадцять років тому Джастін Гейджи не знав, куди його заведе життя. Він не міг передбачити, що дитина з шахтарської родини стане елітним бійцем змішаним єдиноборств. Однак цей хлопець із Саффорда битиметься з Хабібом Нурмагомедовим у суботу, 24 жовтня.

Бійцівському острові у головній події UFC 254 з поясом чемпіона у легкій вазі на кону.

Як би Джастін не любив працювати на шахті - він приїжджав додому, покритий густим липким маслом, який називали кратером, - це входило в історію його сім'ї, і гроші були спокусливими. На той час, коли йому та його братові було трохи більше 20-и, Маркус вже придбав будинок і був фінансово стабільним. Пройшли роки, перш ніж Джастін міг сказати те саме, коли просувався вгору в ММА.

Був лише один раз, і це сталося під час цієї літньої роботи, коли Джастін згадує, що почувався категорично проти майбутнього в шахті - коли йому сказали, що у нього не буде іншого вибору, просто тому, що він народився в Саффорді.

"Було двоє хлопців, з якими я працював, вони сказали мені:" Ви повернетесь, ви не здобудете успіху в коледжі. Ви повернетесь сюди", - згадує Джастін. "Це мене зачепило. Я сказав:" Абсолютно ні. Цього не трапиться. Якщо я повернусь, це тому, що це буде мій вибір. Мені не доведеться повертатися сюди, тому що я зазнав невдачі".

Кожен член найближчого оточення Джастіна вважає, що причиною першої перемоги в бою за тимчасовий пояс легкої ваги UFC, а також тим, що він не йде по більш традиційному шляху кар'єри в Саффорді, є його конкурентоспроможність. Йому доводиться змагатися.

"Він хлопець, який шукає цих можливостей", - говорить Тревор Віттман, давній головний тренер з ММА Гейджи. "На даний момент він обізнаний і завжди їх шукає".

Іноді ці можливості менше стосуються конкуренції і більше відображають безстрашний і химерний характер Джастіна. Рей згадує, як Джастін стрибав з даху свого будинку, на батут і назад. Джастін переніс цю звичку сальта назад на октагон. Кароліна пам’ятає, як 2-річний Джастін переслідував цуценя, який вкусив його і вкусив собаку за зад.

Але його друзі та сім'я кажуть, що саме потреба Гейджи в конкуренції диктує його життя. Саме це змусило його виділитися у боротьбі в молодому віці. Саме це переконало його прийняти пропозицію Університету Північного Колорадо, хоча спочатку він заповнював анкети для відвідування меншої школи в Арізоні, щоб залишатися поруч зі своєю родиною. І саме це призвело його до переходу до змішаних бойових мистецтв..

Перший бій ММА Гейджи був аматорським поєдинком у серпні 2008 року на відкритому боксерському рингу в Денвері.

Дебют тривав 27 секунд. Не маючи разючого досвіду, Джастін відразу ж пішов на тейкдаун і нокаутував свого опонента. Це був домінуючий результат для тих, хто не має досвіду ММА, і це було ознакою того, що має відбутися.

До цього моменту Гейджи зосереджувався виключно на змаганнях - та перемозі. З4 років він був борцем, що вимагало особливої ​​уваги: ​​бити свого супротивника. Це не означає, що він був нудним борцем, бо він завжди відчував, що йому потрібно домінувати.

Але коли він почав переходити після своєї боротьби у ММА, де розвага може означати бонуси, які перевищують плату за бій, він знав, що йому потрібно робити. Перемога все ще була важливою, але його стиль вплинув на подальший банківський рахунок.

"Коли я вперше запитав Джастіна:" Чи вірите ви, що можете стати чемпіоном? " він відповів: "Сто відсотків, я думаю, що можу стати чемпіоном" ", - каже Віттман. "Але його метою завжди було бути найцікавішим бійцем у світі. Ніхто раніше не говорив це мені. Ніхто".

"Мені платять те, що мені платять зараз, тому що люди люблять те, як я б'юся", - говорить він. "Там можуть бути хлопці, у яких 13:0 із 13 рішеннями суддів, і навіть вони не отримують 5000 доларів за бій, бо ніхто за цим не стежить. Я отримав можливості на найбільших сценах завдяки тому, як я воюю".

Гейджи виграв свої перші 17 професійних боїв ММА, і лише два з них були за рішенням суддів. Він сварився і перемагав.

Тож, коли він став вільним агентом зі Світової серії боїв у 2017 році, UFC зателефонував. Гейджи дебютував 7 липня 2017 року нокаутом Майкла Джонсона. Повідомляється, що Гейджи забрав додому 300 000 доларів, включаючи 100 000 доларів за шоу, 100 000 доларів за виграш та два бонуси на 50 000 доларів за виступ та нічний бій.

Потім Гейджи зазнав поразок від Едді Альвареса та Дастіна Пор'є у своїх наступних двох поєдинках. Обидва вони були прихильними до шанувальників - що означало, що бонуси у розмірі 50 000 доларів постійно надходили, - але ці послідовні жорстокі втрати вплинули. Бонуси були приємні, але їх вже було недостатньо.

"Я запитав його після цих двох втрат:" Чи все-таки твоя мета бути найцікавішим бійцем у світі? ", - говорить Віттман. "І він сказав:" Не зовсім так, тренере. Я хочу стати чемпіоном UFC".

Одразу після поразки від Пор'є 14 квітня 2018 року ціль почала змінюватися.

"Мої перші три поєдинки в UFC, я десь читав, що вони були трьома із п'яти найбільш захоплюючих поєдинків в UFC за той час", - говорить Гейджи. "Але двічі, оскільки я програв, мені заплатили лише половину моїх грошей, тому що так це працює в цьому виді спорту. Ви отримуєте половину за шоу, а половину за перемогу. Це було не круто".

Мета стала зрозумілою.

"Я відчував, що реалізував себе як одного з найбільш захоплюючих бійців, що коли-небудь вступав в октагоні, і тепер, щоб закріпити це, мені потрібно виграти пояс", - говорить Гейджи. "Це те, що зараз важливо. Я ніколи не хотів завоювати пояс, але хотів заробляти гроші, і найвірніший спосіб заробляти гроші в цьому виді спорту - бути захоплюючим".

За словами Віттмана, Гейджи почав менше ризикувати у "восьмикутнику".

Результати були вражаючими. Гейджи виграв свої останні три бої, всі нокаутом у першому раунді. І бонуси не припинялися. Джастін чотири рази вигравав бонус "Бій ночі" лише за шість виступів в UFC, а в цілому він виграв сім бонусів "найкращий момент", Гейджи - один із лише п'яти бійців в історії UFC, які отримали бонус у шести поєдинках поспіль.

Але бонуси вже не є пріоритетом для Гейджи. Перемога над Фергюсоном привела б його до непереможеного короля легкої ваги Хабіба Нурмагомедова - саме такий виклик найбільше хвилює Джастіна.

"Коли я б'ю Тоні, я буду битися з Хабібом, тому що для цього я тут", - говорив Гейджи. "Я тут, щоб спробувати бути найкращим у світі".

Маркус слідував сімейній традиції видобутку міді, але він також працює під кутом Джастіна під час боїв. Рей і Кароліна будуть спостерігати за ним з Саффорда через політику закритої арени в зв'язку з поширенням коронавірусу. Це буде перший раз у професійній кар'єрі Джастіна, коли Рей не буде присутній.

"Я не знаю, як це буде сидіти на дивані і спостерігати, як він б'ється", - говорить Рей. "Я буду нервувати".

Навряд чи Рей буде єдиним у Саффорді, хто спостерігатиме за поєдинком. Невелике містечко в Арізоні, відоме виробництвом міді, скотарів та виробників бавовни, також знає, що воно дало, мабуть, найцікавішого винищувача у світі.

Джастін усвідомлює вплив, який він може мати на тих, хто був на його місці. Можливо, знайдеться якийсь хлопець, який цілий тиждень прибирав кратер у Morenci, який побачить колишнього хлопчика Саффорда, який розширив свій кругозір, незважаючи на прогнози колег ще в 2007 році.

"Я з дуже, дуже маленького місця", - каже Джастін. Тому я дійсно хочу надихнути молодь піти і перевірити світ.

"Я думаю, що всі ми маємо дуже особливі навички, і важко зрозуміти ваші, якщо ви не ризикуєте і не стикаєтеся зі своїми страхами. Отже, це те, що я роблю. І я кажу їм, що вони можуть це зробити теж".

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