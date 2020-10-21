Джерело - Чемпіон.

8 гравців Динамо дебютували в груповому етапі Лізі чемпіонів у матчі з Ювентусом.

Вперше в групі турніру зіграли Георгій Бущан, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Томаш Кендзьора, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Владислав Супряга, Жерсон Родрігеш і Денис Попов.

Також вперше зіграти в групі ЛЧ мають шанс Руслан, Нещерет, Денис Бойко, Олександр Сирота, Володимир Шепелєв, Олександр Андрієвський, Георгій Цитаішвілі, Бондан Леднєв і Мікель Дуелунд.

З гравців основи раніше в групі ЛЧ грали тільки Сергій Сидорчук, Віктор Циганков та Віталій Буяльський, з футболістів заміни – Беньямін Вербич і Денис Гармаш.

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