Джерело - Чемпіон.
Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) зробив ставку на поразку 32-річного українського боксера Василя Ломаченка від 23-річного американця Теофімо Лопеса.
"Я ніколи не ставив подібних ставок на бокс на жоден з поєдинків, але 17-го жовтня мені дуже захотілося поставити. Частину цих грошей я збираюся витратити на екіпіровку молодим бійцям там, де я починав свою боксерську кар'єру. Всім гарного настрою! Дякую за гарний бій, Теофімо Лопес", — написав Редкач.
Редкач поставив на перемогу Лопеса $25 тисяч і виграв $73 тисячі.
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Я никогда не ставил подобных ставок на бокс не на один матч , но 17 октября мне очень захотелось поставить 💵💵💵 с этих денег, я собираюсь потратить на экипировку молодым бойцам в спортивную школу Интернет в БВУФК там где Я начинал свою боксерскую Карьеру 📡🇺🇦 Всем Хорошего настроение ! Спасибо за хороший бои @teofimolopez #karmabitch
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