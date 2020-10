View this post on Instagram

Я никогда не ставил подобных ставок на бокс не на один матч , но 17 октября мне очень захотелось поставить 💵💵💵 с этих денег, я собираюсь потратить на экипировку молодым бойцам в спортивную школу Интернет в БВУФК там где Я начинал свою боксерскую Карьеру 📡🇺🇦 Всем Хорошего настроение ! Спасибо за хороший бои @teofimolopez #karmabitch