Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) зробив ставку на поразку 32-річного українського боксера Василя Ломаченка від 23-річного американця Теофімо Лопеса.

"Я ніколи не ставив подібних ставок на бокс на жоден з поєдинків, але 17-го жовтня мені дуже захотілося поставити. Частину цих грошей я збираюся витратити на екіпіровку молодим бійцям там, де я починав свою боксерську кар'єру. Всім гарного настрою! Дякую за гарний бій, Теофімо Лопес", — написав Редкач.

Редкач поставив на перемогу Лопеса $25 тисяч і виграв $73 тисячі.

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