Український вінгер Фехервара Іван Петряк відзначився красивим голом в матчі 7-го туру угорського чемпіонату проти Гонведа.

Для 26-річного гравця це третій м'яч в шести іграх чемпіонату. Відмінна результативність, враховуючи, що він лише двічі виходив у старті.

М'яч Івана не допоміг Фехервару перемогти - в кінцівці грубо помилився воротар і матч завершився внічию 2:2. У таблиці клуб українця залишився другим, відстаючи на одне очко від Ференцвароша Сергія Реброва, у якого до того ж є гра в запасі.

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