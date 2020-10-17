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Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові

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Суркіси - ганьба Динамо! Фанати Динамо влаштували акцію у Львові

Джерело - Чемпіон.

Ультрас київського Динамо влаштували чергову акцію проти власників клуб братів суркісів і головного тренера команди Мірчі Луческу. Фанати розгорнули банери біля стадіону Арена Львів, на якому відбувається матч чемпіонату України Рух - Динамо.

"Суркіми - ганьбо Динамо" та "Луческу, забирайся геть", - свідчать написи на банерах.

Нагадаємо, лише напередодні стало відомо, що матч Рух - Динамо відбудеться без глядачів.

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