Джерело - Чемпіон.

Ультрас київського Динамо влаштували чергову акцію проти власників клуб братів суркісів і головного тренера команди Мірчі Луческу. Фанати розгорнули банери біля стадіону Арена Львів, на якому відбувається матч чемпіонату України Рух - Динамо.

"Суркіми - ганьбо Динамо" та "Луческу, забирайся геть", - свідчать написи на банерах.

Нагадаємо, лише напередодні стало відомо, що матч Рух - Динамо відбудеться без глядачів.

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