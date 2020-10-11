Джерело - Чемпіон.

Американський боєць Хоакін Баклі став автором одного з найяскравіших нокаутів року.

У бою з Імпою Касанганаєм Баклі завдав удар по корпусу лівою ногою, суперник її спіймав, але потім Баклі завдав удар правою ногою з розвороту, який відправив Касанганая в нокаут.

Офіційний акаунт UFC вже припустив, що Хоакін Баклі - автор найкращого нокауту в історії.

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