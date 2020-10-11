Джерело - Чемпіон.
Американський боєць Хоакін Баклі став автором одного з найяскравіших нокаутів року.
У бою з Імпою Касанганаєм Баклі завдав удар по корпусу лівою ногою, суперник її спіймав, але потім Баклі завдав удар правою ногою з розвороту, який відправив Касанганая в нокаут.
Офіційний акаунт UFC вже припустив, що Хоакін Баклі - автор найкращого нокауту в історії.
View this post on Instagram
SIMPLY UNBELIEVABLE 🤯 Is this the greatest KO in UFC history!? #UFCFightIsland5 [ #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi ]
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua