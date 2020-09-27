 Жахлива аварія сталася в Росії під час етапу чемпіонату світу у Формулі 2. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Жахлива аварія сталася в Росії під час етапу чемпіонату світу у Формулі 2

Сьогодні 20:18 Андрій Твердохліб 151 0
Жахлива аварія сталася в Росії під час етапу чемпіонату світу у Формулі 2

Джерело - Чемпіон.

Під час Гран-Прі Росії в чемпіонату Формула 2, який передує етапу Формули 1, сталася жахлива аварія.

На 6 колі перегонів зіткнулися британець Джек Ейтнкін із команди Кампос Рейсінг й італієць Лука Гьотто із Хайтек Гран Прі. На щастя ніхто не постраждав. Переможцем же етапу став китаєць Гуаньюй Чжоу, другим приїхав росіянин Нікіта Мазепін, третя сходинка в Шумахера-молодшого.

Нагадаємо, переможцем Гра-Прі Росії Формули 1 виграв Валттері Боттас із команди Мерседес.

 

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