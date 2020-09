Під час Гран-Прі Росії в чемпіонату Формула 2, який передує етапу Формули 1, сталася жахлива аварія.

На 6 колі перегонів зіткнулися британець Джек Ейтнкін із команди Кампос Рейсінг й італієць Лука Гьотто із Хайтек Гран Прі. На щастя ніхто не постраждав. Переможцем же етапу став китаєць Гуаньюй Чжоу, другим приїхав росіянин Нікіта Мазепін, третя сходинка в Шумахера-молодшого.

