 Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ | Блоги | Champion.com.ua
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Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ
Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ Андрій Твердохліб
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Відео дня. Дубль Мораеса у ворота Вольфсбурга
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ВІДЕО. Мораес шикарним ударом забиває у ворота Вольфсбурга
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Стали відомими зарплати чиновників в Українській асоціації футболу: цифри вражають Андрій Твердохліб
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Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ

Сьогодні 08:38 Андрій Твердохліб 381 0
Роздягальня. Відверті знімки українського фотографа, якими захоплюється весь світ

Джерело - Чемпіон.

Фотограф з Дніпра Давид Дубницький – це Володимир Кличко у фото справі.  

У Дубницького 1,1 мільйон передплатників на сторінці в Instagram і його фото дійсно заворожують. Давид народився та мешкає в Дніпрі, але за родом діяльності багато подорожує. У 2019 році українець знімав і викладав майстер-класи з фотографії у 22 країнах світу на чотирьох континентах - Нью-Йорку, Мехіко, Шанхаї, Лондоні, Амстердамі, Тель-Авіві. Його називають королем жанрового портрета з елементами еротики. Крім приватних творчих фотосесій Дубницький так само знімає і великі комерційні проекти для світових брендів. У березні нинішнього року Давид запустив власний додаток для Android і iOS - NYMF.

 "У своїх фото я візуалізую мрії і фантазії людей" - лаконічно пояснює своєї успіх Дубницький.

А як вам фото Давида? Вражають?

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