28 липня на стадіоні Лтава відбувся матч першого туру Відкритого турніру присвяченого 100-річчю полтавського футболу між "Зорею-Ворсклою" та командою "Молоді зірки", зібраною з африканських студентів.

"Зірки" зарекомендували себе у поєдинках Чемпіонату Полтави, як команда яка грає у видовищний футбол, навіть якщо досягає результату. "Зоря-Ворскла" ж — колектив який складається переважно з досвідчених ветеранів і справжніх зірок полтавського футболу.

Матч обіцяв бути видовищним, але команди не дограли навіть перший тайм, а гра запам’ятається зовсім не футболом. За рахунку 0:1 на користь "Зорі-Ворскли" тренер "Молодих зірок" Майкл Алозіє забрав команду з поля. Причина — одного з футболістів обізвали чорною мавпою, що безперечно є проявом расизму.

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