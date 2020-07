Руслан Маліновський забив черговий гол за Аталанту в Серії А.

На 28-й хвилині гри проти Брешії, хавбек збірної України розрядив свою ліву гармату з 30 метрів. Нагадаємо, уже на 2-й хвилині українець відзначився асистом на Пашалича.

Ruslan Malinovskyi has done it again. The man only scores bangers. pic.twitter.com/PxJuByouYN