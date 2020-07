Два роки тому, 11 липня, 2018 року, Андрій Ярмоленко став гравцем Вест Гем Юнайтед. Трансфер лідера збірної України з дортмундської Боруссії обійшовся молотобійцям у 20 мільйонів євро. На жаль, важкі травми не дозволяють 30-річному вінгеру розкрити свій талант у повній мірі. За 2 роки в стані Вест Гема, Ярмоленко зіграв усього 28 матчів в АПЛ і відзначився 6 разів.

Згадуємо усі голи Ярмоли за Вест Гем.

16 вересня 2018 рік. Гол у ворота Евертона:

31 серпня 2019 рік. Гол у ворота Норвіча:

22 вересня 2019 рік. Гол у ворота Манчестер Юнайтед:

