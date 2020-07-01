 Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео | Блоги | Champion.com.ua
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Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео

Сьогодні 21:21 Valeriy Ruchka 1081 0
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео

Колишня дружина ексфутболіст київського Динамо Дуду, який зараз виступає за бразильський Палмейрас, Маллен Оханни подала в суд на бразильця, звинувачуючи його в побоях.

Сам бразилець заперечує звинувачення і в якості доказів показав відео з камер відеоспостереження з моментів бійки колишнього подружжя. На відео видно, що агресія виходила від Оханни.

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