Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео

Колишня дружина ексфутболіст київського Динамо Дуду, який зараз виступає за бразильський Палмейрас, Маллен Оханни подала в суд на бразильця, звинувачуючи його в побоях.

Сам бразилець заперечує звинувачення і в якості доказів показав відео з камер відеоспостереження з моментів бійки колишнього подружжя. На відео видно, що агресія виходила від Оханни.

Tivemos acesso EXCLUSIVO ao vídeo em que Mallu Ohana agride o craque Dudu, do Palmeiras. Assista. pic.twitter.com/kZbqLhX0Uz — FUTEBOL FX (@Futebol_FX) June 30, 2020

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