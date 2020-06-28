Джерело - Parimatch.

Понад п'ять тисяч уболівальників завдяки титульному партнеру Шахтаря Parimatch взяли участь в церемонії нагородження команди золотими медалями чемпіонату України. Попри карантин, фанати потрапили на стадіон і підтримали клуб.

Під час матчу гірників із Зорею усі охочі змогли опинитися на Олімпійському за допомогою Zoom-трансляції. Завдяки сучасним технологіям клубу вдалося створити атмосферу присутності вболівальників на стадіоні та подарувати фанатам можливість відсвяткувати тріумф разом з командою. Футболісти, зі свого боку, також оцінили ентузіазм фанатів і після матчу підійшли до екранів, щоб подякувати їм за підтримку. Матч закінчився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, що раніше Шахтар достроково оформив своє 13 чемпіонство і обігнав Динамо за кількістю виграних трофеїв за часів незалежності.

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