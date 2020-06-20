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Відео дня. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки!

Сьогодні 15:02 Андрій Твердохліб 884 1
Відео дня. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 44 роки!

Джерело - Чемпіон.

20 червня 1980 року, світ вперше побачив удар, який з часом став ім'ям називним - удар паненкою.

У післяматчевій серії пенальті в фіналі Євро-1980 між Чехословаччиною та ФРН, вирішальний гол забив Антонін Паненка. Вишуканий гол гравця збірної Чехословаччини приніс команді титул чемпіонів Європи.

Нагадаємо, у Польщі вболівальників пустять на трибуни незважаючи на карантин.

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