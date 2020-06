View this post on Instagram

⚒ День в истории: 11 июня 2002 года «Шахтер» впервые стал чемпионом Украины. 🏆 ⠀ На видео – чемпионский гол @belik.aleksey в матче с «Закарпатьем». ⚽ ⠀ ⚒ Today in History - today back in 2002, Shakhtar became the Champions of Ukraine for the first time in history. 🏆 ⠀ This video features a title-winning goal by @belik.aleksey in the match vs Zakarpattia. ⚽ ⠀ ⚒ День в історії: 11 червня 2002 року «Шахтар» уперше став чемпіоном України. 🏆 ⠀ На відео – чемпіонський гол @belik.aleksey в матчі із «Закарпаттям». ⚽