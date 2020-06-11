 18 років тому Шахтар вперше став чемпіоном України. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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18 років тому Шахтар вперше став чемпіоном України

Сьогодні 13:01 Valeriy Ruchka 359 0
18 років тому Шахтар вперше став чемпіоном України

Джерело - Чемпіон.

11-го червня 2002-го року донецький Шахтар вперше в історії став чемпіоном України.

В останньому турі чемпіонату Шахтар на виїзді обіграв Закарпаття з рахунком 1:0. Єдиний гол "гірників" забив український форвард Олексій Бєлік.

Це дозволило Шахтарю набрати 66 очок і закінчити чемпіонат на першому місці в турнірній таблиці. Київське Динамо з 65-ма очками завоювало срібні медалі. Третім з 42-ма очками в активі став донецький Металург.

 
 
 
 
 
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⚒ День в истории: 11 июня 2002 года «Шахтер» впервые стал чемпионом Украины. 🏆 ⠀ На видео – чемпионский гол @belik.aleksey в матче с «Закарпатьем». ⚽ ⠀ ⚒ Today in History - today back in 2002, Shakhtar became the Champions of Ukraine for the first time in history. 🏆 ⠀ This video features a title-winning goal by @belik.aleksey in the match vs Zakarpattia. ⚽ ⠀ ⚒ День в історії: 11 червня 2002 року «Шахтар» уперше став чемпіоном України. 🏆 ⠀ На відео – чемпіонський гол @belik.aleksey в матчі із «Закарпаттям». ⚽ ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Динамо #Dynamo #ШахтарЧемпіон #ШахтерЧемпион #Champions #ШахтарДинамо #ShakhtarDynamo #ШахтерДинамо #Бєлік #Belik #Белик

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