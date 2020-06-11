Джерело - Чемпіон.

11-го червня 2002-го року донецький Шахтар вперше в історії став чемпіоном України.

В останньому турі чемпіонату Шахтар на виїзді обіграв Закарпаття з рахунком 1:0. Єдиний гол "гірників" забив український форвард Олексій Бєлік.

Це дозволило Шахтарю набрати 66 очок і закінчити чемпіонат на першому місці в турнірній таблиці. Київське Динамо з 65-ма очками завоювало срібні медалі. Третім з 42-ма очками в активі став донецький Металург.

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