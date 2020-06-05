 Арбітр показав гравцеві середній палець і червону картку | Блоги | Champion.com.ua
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Арбітр показав гравцеві середній палець і червону картку

Сьогодні 12:06 Valeriy Ruchka 522 0
Арбітр показав гравцеві середній палець і червону картку

Під час товариського матчу Рига - РФШ (0:2) трапився епізод, який міг перерости в грандіозний міжнародний скандал, особливо на тлі протестів в США.

В одному з епізодів головний арбітр зустрічі показав темношкірому легіонеру РФШ Седріку Куадіо червону картку і середній палець. Скріншот даного моменту моментально розлетівся в інтернеті.

Але пояснення судді Андріса Трейманіса виявилося досить простим. Судячи з реакції футболіста, немає підстав припускати, що воно неправдиве.

"Я отримав багато дзвінків і повідомлень. Хочу пояснити, що сталося, щоб припинити всі розмови. У тому епізоді гравець однієї команди показав середній палець супернику. За це необхідно вилучати футболіста. Гравець, побачивши перед собою червону картку, спочатку не зрозумів, за що він її отримав. Усного пояснення він не зрозумів. Довелося повторити його жест, щоб усім його партнерам і тренерам стало ясно, за що червона картка", - пояснив Трейманіс.

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