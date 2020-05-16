Відбулася англомовна Прем'єра трейлеру фільму Володимира Мули - UKE

Джерело - Чемпіон.

З'явився офіційний англомовний трейлер документального фільму про хокеїстів НХЛ з українським корінням UKE - the Untold story of Hockey Legends.

Його на своїй сторінці у Facebook опублікував автор фільму, відомий український журналіст Володимир Мула.

Нагадаємо, фільм розповість про життя видатних хокеїстів, які мають українське коріння у найсильнішій лізі світу - НХЛ. Автором сценарі. виступив відомий журналіст Микола Васильков.

Герої фільму: Брюс Драйвер, Володимир Грецький, Джері Савчук, Джеф Чикрун, Еді Шах, Ерик Нестеренко, Іван Буцик, Іван Грецький, Келлі Груді, Кен Данейко, Орест Кіндрачук, Руслан Федотенко.

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