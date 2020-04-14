Колишній голкіпер Динамо Олександр Шовковський згадав одну з установок Валерія Лобановського перед матчем Ліги чемпіонів.

Про це він написав у своєму Instagram.

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"Уже навіть не згадаю, перед якою грою це було, але якось одного разу Валерій Васильович Лобановський на передматчевій настанові Ліги чемпіонів несподівано поставив нам цікаве питання.

"Що найголовніше в танку?", – запитав тренер. Були різні варіанти відповіді: розмір гармати, товщина броні, швидкість гусениці...

З властивим терпінням Валерій Васильович вислухав всі версії, киваючи головою, а потім сказав таке, від чого ми просто вибухнули сміхом! "В танку головне не бздіти", – сказав Лобановський. Здається, це був матч проти грізної Барселони у Києві (3:0).

До чого я це... Не треба бояться! Не треба панікувати! Треба бути поінформованим! Треба бути готовим! І знати, що треба робити! Хай буде з вами 36,6", – написав СаШо.