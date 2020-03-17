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Падіння не перешкода: відео красивого точного кидка форварда Крижаних Вовків

Сьогодні 16:18 Valeriy Ruchka 305 0
Кияни поступилися "барсам" у вирішальному матчі чвертьфіналу плей-оф
Падіння не перешкода: відео красивого точного кидка форварда Крижаних Вовків

16 березня, у вирішальному матчі чвертьфіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі - Матч столичні Крижані Вовки овертаймі поступилися Білому Барсу і завершили виступи в чемпіонаті УХЛ-Парі-Матч сезону 2019/20.

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Поєдинок в Білій Церкві відбувався у напруженій і гострій боротьбі, а команди не поступалися один одному ні на одному сантиметрі майданчика, і навіть падіння не заважали хокеїстам забивати красиві шайби.

Форвард Крижаних Вовків Владислав Воробйов, падаючи відправив шайбу точно в сітку воріт Кирила Кучера.

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