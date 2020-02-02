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Неймара покарали за ефектний фінт

Сьогодні 13:09 Valeriy Ruchka 618 1
Неймара покарали за ефектний фінт
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Неймар став жертвою неоднозначного рішення головного арбітра матчу чемпіонату Франції проти Монпельє Жерома Бризара.

На 38-й хвилині матчу бразилець був покараний жовтою карткою після того, як виконав ефектний фінт "веселка".

Арбітр трактував дії Неймара як "неспортивну поведінку", заявивши, що в діях Неймара було щось принизливе, тому він і покарав його карткою.

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