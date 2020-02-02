Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Неймар став жертвою неоднозначного рішення головного арбітра матчу чемпіонату Франції проти Монпельє Жерома Бризара.

На 38-й хвилині матчу бразилець був покараний жовтою карткою після того, як виконав ефектний фінт "веселка".

Арбітр трактував дії Неймара як "неспортивну поведінку", заявивши, що в діях Неймара було щось принизливе, тому він і покарав його карткою.

Neymar Jr to the referee - “I am playing football” 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/l5AdmVCgp1 — Seleção Brasil 🇧🇷 (@Brazil_TeamNews) February 2, 2020

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