Артем Мілевський заслужив чемпіонський титул чемпіонату Білорусі.

Про це написав футбольний менеджер Олександр Панков.

"Ми це зробили. Кабан, ти заслужив стати чемпіоном своєї історичної батьківщини. Ти пройшов тернистий футбольний шлях. Було багато перешкод, критики і негативу, але ти все і всіх переміг, і все і всім в черговий раз довів. Ти легенда, я радий нашій дружбі і нашій співпраці. Віват, Міля, віват", - написав Панков в Instagram.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua