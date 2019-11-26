Артем Мілевський заслужив чемпіонський титул чемпіонату Білорусі.
Про це написав футбольний менеджер Олександр Панков.
"Ми це зробили. Кабан, ти заслужив стати чемпіоном своєї історичної батьківщини. Ти пройшов тернистий футбольний шлях. Було багато перешкод, критики і негативу, але ти все і всіх переміг, і все і всім в черговий раз довів. Ти легенда, я радий нашій дружбі і нашій співпраці. Віват, Міля, віват", - написав Панков в Instagram.
View this post on Instagram
МЫ это сделали 🔝🥇👍🏻🏁🇺🇦🏆 Кабан ты заслужил стать чемпионом своей исторической родины 👑⭐️❤️🥇🔞 Ты прошёл тернистый футбольный путь 🎯🔞🔝🔥 Было много препятствий, критики и негатива, но ты всё и всех вчера победил, и всё и всем в очередной раз доказал 🔥⭐️🇺🇦🥇🔞 Ты легенда, я рад нашей дружбе и нашему сотрудничеству 🔝🔞👍🏻👑🇺🇦💣 Виват Миля, Виват ❤️💣🔥🇺🇦 Поздравьте Владимировича лайком и комментарием под этим фото 🏆👑🔞💣🥇Он обязательно всё прочитает 🏁🥇🏆💣🔞🔝
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua