На YouTube-каналі Андрей Луганский 2 з'явилося іронічне звернення до уболівальників збірної України.

"Отже. На Євро наша збірна потрапила. Ок.

Але далі терпіти цього тренера Шевченка не можна. Досить! Проблеми із захистом, не виклик в збірну гравців, що грають в Росії, (а спорт - поза політикою), і т.д. Так маса претензій, ви і так знаєте.

Нам потрібен хлопець з простого народу.

От саме Євген Кошовий підходить.

Хлопець перспективний, молодий. Нічого, що немає досвіду і що абсолютно не розбирається в футболі! Розбереться! Зате може розжене цих старих повільних гравців, набере перспективних, з народу, молодих. Може Юзика, дружбана свого, на ворота поставить", - йдеться у відео.