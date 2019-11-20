 Зеленський призначить Кошового головним тренером збірної України. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Зеленський призначить Кошового головним тренером збірної України

Сьогодні 16:24 Valeriy Ruchka 794 1
Зеленський призначить Кошового головним тренером збірної України

На YouTube-каналі Андрей Луганский 2 з'явилося іронічне звернення до уболівальників збірної України.

"Отже. На Євро наша збірна потрапила. Ок.

 Але далі терпіти цього тренера Шевченка не можна. Досить! Проблеми із захистом, не виклик в збірну гравців, що грають в Росії, (а спорт - поза політикою), і т.д. Так маса претензій, ви і так знаєте.

Нам потрібен хлопець з простого народу.

От саме Євген Кошовий підходить.

Хлопець перспективний, молодий. Нічого, що немає досвіду і що абсолютно не розбирається в футболі! Розбереться! Зате може розжене цих старих повільних гравців, набере перспективних, з народу, молодих. Може Юзика, дружбана свого, на ворота поставить", - йдеться у відео.

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