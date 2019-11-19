Джерело - Чемпіон.

У 1969 році Едсон Арантес до Насіменто, або просто Пеле, мав провести виїзний матч у складі свого рідного клубу, Сантоса, до однієї з команд внутрішнього чемпіонату. У тій грі форварду Риб вдалося забити з пенальті, що стало 999-м м'ячем Короля футболу.

Публіка на стадіоні одного з найбідніших штатів країни вже і забула про те, за кого вона вболіває, смакуючи гол самого Пеле. Але як на зло, пошкодився кіпер Сантіста, і на ворота став ...Король футболу. Після такого думати про гол було нереально. Хіба що, у свої ворота.

Не вийшло відзначитися у рамці суперника і в наступному поєдинку, хоча Пеле, вже встигнувши залишити без роботи кіпера, пробивав у порожні ворота. Можливо, Король вже готовий був переможно підняти руки, але м'яч з лінії воріт виніс захисник. Ну що ти будеш робити!

І начебто доля розпорядилася так, що форвард Сантоса отримав шанс забити не де-небудь, а на легендарній Маракана - такому ж символі бразильського футболу, як і сам Король. Мав відбутися непростий матч проти Васку да Гама.

Пеле міг забивати ще в першому таймі, але м'яч після його удару витягнув воротар господарів, а потім снаряд ще й потрапив у поперечину.

Здавалося, Короля переслідує прокляття, адже Сантос забив-таки гол, але при цьому його, Пеле, випередив захисник Васку, який відправив круглого в свої ворота. І тільки під кінець гри, легенда Сантистів заробив чистий пенальті. Тяжке очікування перервав свисток, за яким послідували удар по м'ячу і ще одна суддівська трель. Остання оголосила на весь світ про те, що "Король" забив свій тисячний м'яч.

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