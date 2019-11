Під час матчу 9-го туру відбіркового турніру Євро-2020 року між збірними Ізраїлю і Польщі стюард збив з ніг захисника київського Динамо Томаша Кендзьору.

Інцидент стався в кінцівці зустрічі після того, як уболівальник вибіг на поле, а стюард, який його переслідував, зіткнувся з футболістом. Поляк після удару впав і довго не міг піднятися.

Після цього арбітр був готовий відвести команди в роздягальні і достроково завершити зустріч, але поговоривши з футболістами прийняв рішення дограти матч.

Гра в Єрусалимі завершилася з рахунком 2:1 на користь збірної Польщі.

A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender Kędziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ