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Капітан Айтнтрахта спеціально жорстко збив тренера суперників

Сьогодні 11:35 Valeriy Ruchka 698 0
Центральний захисник вирішив не церемонитися
Капітан Айтнтрахта спеціально жорстко збив тренера суперників

Джерело - Чемпіон.

У поєдинку одинадцятого туру німецької Бундесліги Айнтрайхт Франкфурт на виїзді мінімально поступився Фрайбургу.

У кінцівці матчу "орли" бігли відіграватися і на шостій компенсованій хвилині до другого тайму м'яч вийшов за межі поля в районі лави запасних. Капітан команди гостей Давид Абрахам біг за м'ячем, однак на його шляху стояв головний тренер Фрайбурга Крістіан Штрайх.

Центральний захисник вирішив не церемонитися і просто збив наставника, проте на відео помітно, що Штрайх перед цим сказав йому "пару ласкавих слів".

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