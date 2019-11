Капітан Айтнтрахта спеціально жорстко збив тренера суперників

У поєдинку одинадцятого туру німецької Бундесліги Айнтрайхт Франкфурт на виїзді мінімально поступився Фрайбургу.

У кінцівці матчу "орли" бігли відіграватися і на шостій компенсованій хвилині до другого тайму м'яч вийшов за межі поля в районі лави запасних. Капітан команди гостей Давид Абрахам біг за м'ячем, однак на його шляху стояв головний тренер Фрайбурга Крістіан Штрайх.

Центральний захисник вирішив не церемонитися і просто збив наставника, проте на відео помітно, що Штрайх перед цим сказав йому "пару ласкавих слів".

What was he thinking 😵



David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh