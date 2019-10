Захисник Колорадо Микита Задоров став одним з найпомітніших гравців в домашньому матчі регулярного чемпіонату НХЛ проти Флориди (3:4 ОТ).

Спочатку росіянин застосував жорсткий силовий прийом проти форварда Джейса Горілака, відправивши того в роздягальню, а потім, коли йому спробував помститися Драйден Хант, влаштував бійку, попередньо кілька разів ударивши ключкою суперника.

Судді не дали розгорітися бійці, після чого Задоров жестами і грубими виразами викликав на бій всю лаву Флориди.

After his big hit, Zadorov fights Dryden Hunt and challenges the whole Panthers bench pic.twitter.com/CNeOuZfeF2