Перше коло УПЛ, бійка Суркіса і Павелка, гучний трансфер Шахтаря, - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонат України перетнув перший екватор — Сергій Болотніков і Михайло Співаковський знайшли одразу кілька причин вважати цей сезон переламним.
Таймінг випуску:
02:09 - У Шахтаря найбільший за 12 років відрив від Динамо
02:53 - Зоря має брати бронзу
05:38 - Львів вилетить, Дніпро-1 буде в топ-6
09:27 - Символічна збірна найкращих гравців першого кола УПЛ
11:15 - УПЛ стає цікавішою за усіма головними показниками
14:05 - Десна — головне відкриття першого кола
15:20 - У нас побільшало хороших тренерів
18:28 - Топ-5 гравців, яких відкрило перше коло УПЛ
22:50 - Що ми знаємо про бійку Суркіса і Павелка
25:25 - Загадковий трансфер, який анонсував Срна
27:13 - Куди переходити Миколенку
30:18 - Маркевич-молодший в Чорноморці — дуже цікавий експеримент
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