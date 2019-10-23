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Шахтар - Динамо Загреб: прогноз і анонс на матч Ліги чемпіонів
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Золотий м’яч 2019: Стали відомі претенденти
21.10.2019 20:57 3243
Стаховський втратив три позиції у рейтингу ATP
21.10.2019 11:55 2458
Рейтинг WTA: Світоліна втратила чотири позиції, Ястремська повернулася у ТОП-25
21.10.2019 10:50 22967
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
21.10.2019 09:53 46677
Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка
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Жан Беленюк, дубль Коренчука та яскрава перемога Донбасу. У Броварах стартував Континентальний кубок Андрій Твердохліб
19.10.2019 12:57 818
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту
Гвоздик - Бетербієв: відео нокауту Андрій Твердохліб
19.10.2019 08:08 6261
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі
Анонс чвертьфіналів Кубку світу з регбі Іван Чуперка
18.10.2019 00:19 616
Черкаські мавпи приєдналися до проекту Тренування з зіркою
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Може Шевченко навчить українських тренерів не виглядати як жлоби, - Несенюк Андрій Твердохліб
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Перше коло УПЛ, бійка Суркіса і Павелка, гучний трансфер Шахтаря, - ТаТоТаке

Сьогодні 09:00 Valeriy Ruchka 457 0
Перше коло УПЛ, бійка Суркіса і Павелка, гучний трансфер Шахтаря, - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України перетнув перший екватор — Сергій Болотніков і Михайло Співаковський знайшли одразу кілька причин вважати цей сезон переламним.

Таймінг випуску:

02:09 - У Шахтаря найбільший за 12 років відрив від Динамо

02:53 - Зоря має брати бронзу

05:38 - Львів вилетить, Дніпро-1 буде в топ-6

09:27 - Символічна збірна найкращих гравців першого кола УПЛ

11:15 - УПЛ стає цікавішою за усіма головними показниками

14:05 - Десна — головне відкриття першого кола

15:20 - У нас побільшало хороших тренерів

18:28 - Топ-5 гравців, яких відкрило перше коло УПЛ

22:50 - Що ми знаємо про бійку Суркіса і Павелка

25:25 - Загадковий трансфер, який анонсував Срна

27:13 - Куди переходити Миколенку

30:18 - Маркевич-молодший в Чорноморці — дуже цікавий експеримент

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