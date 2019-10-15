Вест Гем привітав Ярмоленка з виходом на Євро-2020

Англійський Вест Гем привітав 29-річного українського вінгера Андрія Ярмоленка з голом у ворота збірної Португалії. Україна перемогла Португалію з рахунком 2:1 в матчі відбору на Євро-2020.

"Гол Ярмо допоміг Україні кваліфікуватися на Євро-2020 в якості переможця групи В минулого вечора! Вітаємо, Андрій Ярмоленко", — свідчить повідомлення в твіттері Вест Гема.

Yarmo's goal helped Ukraine secure qualification for #EURO2020 as Group B winners last night! 🇺🇦



Congratulations, @Yarmolenko_7! 👊 pic.twitter.com/ph5BKg5zzs — West Ham United (@WestHam) 15 October 2019

Ярмоленко відзначився забитим м'ячем на 27-й хвилині зустрічі, зробивши рахунок 2:0 на користь збірної України.

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