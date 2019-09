Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко показав свою вправність в обробці м'яча в один дотик.

Олександр Зінченко продемонстрував своє вміння обробляти м'яч одним дотиком на шоу How's your touch на клубному Youtube-каналі Манчестер Сіті. Епізод за участю українця окремо запостили у Twitter.

На відео українець має обробити декілька складних передач одним дотиком. Зінченко вкотре довів, що недарма став гравцем основного складу "містян", не допустивши помилок при обробці м'яча. Особливо ефектно Олександру вдалось приборкати передачу п'ятою.

