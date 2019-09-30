Мій профіль
Чемпіонат світу з легкої атлетики: онлайн-трансляція. НАЖИВО
Сьогодні 20:10 5979
Манчестер Юнайтед - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 7 туру АПЛ
Сьогодні 21:10 503
Італійський клуб звільнив тренера через Грету Тунберг
Сьогодні 16:20 1282
Світоліна, на двох тай-брейках, перемогла Ван і вийшла в 1/8 China Open
Сьогодні 14:40 1342
Левченко та Магучіх боротимуться за нагороди. Анонс 4 дня чемпіонату світу
Сьогодні 13:00 638
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
Сьогодні 10:52 6654
Рейтинг WTA: Ястремська встановила черговий особистий рекорд, прорив Завацької і Костюк
Сьогодні 10:43 14493
Київ-Баскет зазнав розгромної поразки й вилетів з Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:17 1156 1
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 22:58 37586
Зоря розгромила Олімпік у 9 турі УПЛ
Вчора 21:21 642
Навколо спорту
Блоги
Боєць MMA освіжився пивом між раундами
Боєць MMA освіжився пивом між раундами Valeriy Ruchka
28.09.2019 14:00 342
Ярмоленко запалює не тільки в нападі. У матчі проти Манчестер Юнайтед українець врятував ворота Вест Гема
Ярмоленко запалює не тільки в нападі. У матчі проти Манчестер Юнайтед українець врятував ворота Вест Гема Андрій Твердохліб
28.09.2019 12:57 1925
Дружина екс-футболіста Динамо відповіла Златану
Дружина екс-футболіста Динамо відповіла Златану Андрій Твердохліб
28.09.2019 10:48 1353
Златан запустив новий челендж і кинув виклик Хабібу
Златан запустив новий челендж і кинув виклик Хабібу Андрій Твердохліб
27.09.2019 17:05 927
Феноменальний гол Франческо Тотті, який можна дивитися вічно
Феноменальний гол Франческо Тотті, який можна дивитися вічно Андрій Твердохліб
27.09.2019 14:04 5148
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:07 Футбол Смелик не пробився до фіналу чемпіонату світу у бігу на 200 метрів 69
21:43 Футбол Українські арбітри обслуговуватимуть матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи 124
21:37 Футбол Срна: Не розумію, чому Маліновський не дістався до першої команди Шахтаря 230
21:22 Футбол Манчестер Юнайтед - Арсенал: стартові склади команд 140
21:10 Пряма трансляція Манчестер Юнайтед - Арсенал: онлайн-трансляція матчу 7 туру АПЛ 503
21:05 Футбол Папа Гуйє пропонував Металісту купити Садіо Мане 241
20:49 Бокс Дерев'янченко шокує боксерський світ - промоутер 554
20:22 Футбол ФІФА зобов'язав Кардіфф виплатити Нанту за трансфер загиблого Сали 239
20:10 Пряма трансляція Чемпіонат світу з легкої атлетики: онлайн-трансляція. НАЖИВО 5979
20:04 Блог Манчестер Сіті записав шоу із Зінченком 238
19:49 Футбол Динамо зацікалося гравцем сільського клубу 1984
19:35 Бокс Американський боксер опинився за гратами, після того як побив дружину 167
19:16 Футбол Каштру: Налаштовуємося добути позитивний результат 156
18:57 Теніс Кікі Бертенс - Даяна Ястремська: відеоогляд матчу 332
18:35 Футбол Стали відомі арбітри на матч Ліги Європи Лугано - Динамо 502
18:23 Блог Гол динамівця Антунеша у ворота Говарда, від якого Ребров схопився за голову 3968
18:12 Футбол Ви знищуєте мрії наших дітей - голова Федерації футболу Маріуполя написав звернення до Ахметова 1881
17:53 Футбол Лунін хоче покинути Вальядолід 1555
17:51 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 356205
17:45 Бокс Берінчик провів відкрите тренування перед захистом титулу 380
17:27 Футбол Легендарний американський голкіпер завершив кар'єру 485
17:14 Футбол У Києві відбувся перший турнір з міні-футболу серед спортивних журналістів Parimatch media cup 263
17:05 Теніс Еліна Світоліна - Яфань Ван: відеоогляд матчу 801
17:01 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 460687
16:50 Футбол Легенда Баварії може завершити кар'єру 552

Манчестер Сіті записав шоу із Зінченком

Сьогодні 20:04 Valeriy Ruchka 238 0
Манчестер Сіті записав шоу із Зінченком

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко показав свою вправність в обробці м'яча в один дотик.

Олександр Зінченко продемонстрував своє вміння обробляти м'яч одним дотиком на шоу How's your touch на клубному Youtube-каналі Манчестер Сіті. Епізод за участю українця окремо запостили у Twitter.

На відео українець має обробити декілька складних передач одним дотиком. Зінченко вкотре довів, що недарма став гравцем основного складу "містян", не допустивши помилок при обробці м'яча. Особливо ефектно Олександру вдалось приборкати передачу п'ятою.

Додамо, що Зінченко провів 7 матчів у всіх турнірах в складі Манчестер Сіті, не відзначившись результативними діями.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()