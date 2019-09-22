Гра Ниви з Буковиною завершилася нічиєю 2:2, однак такий підсумок явно не влаштував прихильників вінницької команди.

Після матчу вони підійшли до гравців і силоміць забрали їхні футболки. Опір окремих футболістів призвів до масової сутички, в яку довелося втрутитися навіть представникам поліції.

До слова, Нива В замикає турнірну таблицю групи А Другої ліги (11 позиція). Команда не може здобути перемогу вже у трьох матчах поспіль і має у своєму активі лише 5 пунктів після дев'яти турів.

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