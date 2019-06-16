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Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька

Сьогодні 19:29 Valeriy Ruchka 249 0
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька

На усіх матчах збірної України U20 була присутня дочка головного тренера команди Віка Петракова.

Про це написала сама дівчина.

"15 червня 2019 року, назавжди залишиться в моїй пам'яті. Цей день увійшов в історію нашої країни! Наша збірна з футболу U20 вперше стала чемпіонами світу! Ми найкраща команда в усьому світі! Це просто неймовірно! Хлопці, весь тренерський штаб, ви справжні герої нашої країни! Пишаємося вами! Ви показали свій характер!

Я мала честь бути на цьому святі футболу з вашого першого поєдинку і до фіналу! Хворіти і вірити в вас протягом усього шляху!

І тепер про головне.

Тату, я пишаюся тобою! Ти неймовірна людина! Ти найкращий тато на планеті Земля! Люблю тебе шалено! Ви зробили те, що здавалося неможливим! Ці емоції я не забуду ніколи! Дякуємо!", - написала Пертакова. 

Джерело - Чемпіон.

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