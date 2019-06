Лідер національної збірної України Євген Коноплянка привітав гравців молодіжки з історичним виходом у фінал чемпіонату світу U-20.

"Я вітаю вас з історичним досягненням. Гордість нації, гордість усієї України", - написав Коно в твіттері.

I congratulate you on historical achievement 🔝👏🔥Pride of the nation, pride of all Ukraine💪⚽️ #U20WC 🏆 pic.twitter.com/PXjj5hXIRi