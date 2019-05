Дівчинка із синдромом Дауна виведе Тоттенгем на матч проти Евертона

Елла Маркгем, яка страждає синдромом Дауна, буде супроводжувати Тоттенгем на останній матч нинішнього сезону англійської Прем'єр-ліги з Евертоном.

Вона отримала пропозицію від нападника англійців Гаррі Кейна.

Harry Kane has kindly invited 16-year old Ella Markham to be the mascot at our last game of the season against Everton.



Captains material, @HKane! 👏 #OneOfOurOwn pic.twitter.com/tSyYHoO2CS