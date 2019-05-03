Дівчинка із синдромом Дауна виведе Тоттенгем на матч проти Евертона

Елла Маркгем, яка страждає синдромом Дауна, буде супроводжувати Тоттенгем на останній матч нинішнього сезону англійської Прем'єр-ліги з Евертоном.

Вона отримала пропозицію від нападника англійців Гаррі Кейна.

Harry Kane has kindly invited 16-year old Ella Markham to be the mascot at our last game of the season against Everton.



Captains material, @HKane! 👏 #OneOfOurOwn pic.twitter.com/tSyYHoO2CS — Lilywhite Spurs (@Lilywhite_Spurs) 1 May 2019

Елла піддалася глузуванням з боку користувачів Twitter після того, як її батько опублікував відео, на якому вона танцює після поразки "шпор".

The result is never the most important thing #COYS 💙 pic.twitter.com/ad4fpBjMtA — Neil Markham (@NeilMarkham1) 27 April 2019

Матч Тоттенгем - Евертон відбудеться в Лондоні 12 травня.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua