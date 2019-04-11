Гравці Атлетіко Гояніенсе і Віла Нова організували жорстоку бійку в матчі чемпіонату штату Гояс.

Півфінал чемпіонату бразильського штату Гояс між командами Атлетіко Гояніенсе і Віла Нова ознаменувався епічнj. бійкою, учасниками якої стали не лише футболісти, а й тренерський штаб і співробітники клубів. Постраждав навіть фотограф господарів, якого на ношах винесли з поля.

Заспокоювати учасників матчу змушена була поліція, яка застосувала сльозогінний газ. Арбітр матчу показав дві червоні картки, видаливши по одному представнику кожної команди. Поєдинок, до слова, завершився мінімальною перемогою Атлетіко Гояніенсе, який і вийшов у фінал чемпіонату штату.

La que estuvo tranquila fue la semifinal entre Atlético Goianiense y Vila Nova en Brasil. pic.twitter.com/axfjfVGw4Y — El Número Diez (@numerodiezco) 8 апреля 2019 г.

Нагадаємо, що в Нідерландах арбітр відправив у нокаут футболіста.

Джерело - Чемпіон.

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