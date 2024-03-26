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Стали відомі переможці чоловічої та жіночої естафетних гонок чемпіонату України

Сьогодні 13:50 209 0
Стали відомі переможці чоловічої та жіночої естафетних гонок чемпіонату України
#Анастасія Меркушина, #Ірина Петренко, #Дмитро Підручний, #Валерія Дмитренко, #Христина Дмитренко, #Юлія Городна

Джерело - Чемпіон.

У чемпіонаті України з біатлону 2024 року, який проходить у Буковелі, відбулися чоловіча і жіноча естафети.

У чоловіків виграла Тернопільска область на чолі з лідером збірної України Дмитром Підручним.

Чемпіонат України з біатлону.

Естафета. Чоловіки

Буковель

26 березня

1. Тернопільська обл. (0) 1:12:31,4

(Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Дмитро Підручний)

2. Сумська обл. (0) +49,4

(Богдан Цимбал, Роман Боровик, Богдан Борковський, Денис Насико)

3. Чернігівська обл. (2) +7:54,7

(Єгор Макаренко, Руслан Ткаленко, Олег Лисенко, Володимир Аксюта)

У жінок перемогу відсвяткували біатлоністки Чернігівської області з Іриною Петренко та сестрами Дмитренко у складі.

Чемпіонат України з біатлону.

Естафета. Жінки

Буковель

26 березня

1. Чернігівська обл. (0) 1:03:37,1

(Валерія Дмитренко, Ірина Петренко, Дарина Чалик, Христина Дмитренко)

2. Київ (2) +4:12,3

(Ірина Шевченко, Вікторія Хвостенко, Валерія Шейгас, Лілія Стеблина)

3. Сумська обл. (1) +4:34,2

(Валерія Мартиненко, Валентина Семеренко, Поліна Пуцко, Ксенія Приходько)

Раніше Підручний виграв і спринт, і персьют чемпіонату.

А у жінок у спринті найкращою стала Анастасія Меркушина, а в гонці-переслідуванні - Юлія Городна.

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