Стали відомі переможці чоловічої та жіночої естафетних гонок чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.
У чемпіонаті України з біатлону 2024 року, який проходить у Буковелі, відбулися чоловіча і жіноча естафети.
У чоловіків виграла Тернопільска область на чолі з лідером збірної України Дмитром Підручним.
Чемпіонат України з біатлону.
Естафета. Чоловіки
Буковель
26 березня
1. Тернопільська обл. (0) 1:12:31,4
(Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Дмитро Підручний)
2. Сумська обл. (0) +49,4
(Богдан Цимбал, Роман Боровик, Богдан Борковський, Денис Насико)
3. Чернігівська обл. (2) +7:54,7
(Єгор Макаренко, Руслан Ткаленко, Олег Лисенко, Володимир Аксюта)
У жінок перемогу відсвяткували біатлоністки Чернігівської області з Іриною Петренко та сестрами Дмитренко у складі.
Чемпіонат України з біатлону.
Естафета. Жінки
Буковель
26 березня
1. Чернігівська обл. (0) 1:03:37,1
(Валерія Дмитренко, Ірина Петренко, Дарина Чалик, Христина Дмитренко)
2. Київ (2) +4:12,3
(Ірина Шевченко, Вікторія Хвостенко, Валерія Шейгас, Лілія Стеблина)
3. Сумська обл. (1) +4:34,2
(Валерія Мартиненко, Валентина Семеренко, Поліна Пуцко, Ксенія Приходько)
Раніше Підручний виграв і спринт, і персьют чемпіонату.
А у жінок у спринті найкращою стала Анастасія Меркушина, а в гонці-переслідуванні - Юлія Городна.