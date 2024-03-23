Меркушина здобула перемогу в спринті на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Анастасія Меркушина з однією хибою на вогневому рубежі здобула перемогу в спринті на чемпіонаті України, який триває у Буковелі.
Другою стала Юлія Городна, яка програла переможниці майже півхвилини. Трійку найкращих, з трьома колами штрафу, замкнула Ірина Петренко.
Чемпіонат України з біатлону
Спринт, жінки
23 березня
- Анастасія Меркушина (Закарпатська область, 1+0) 25:51.2
- Юлія Городна (Львівська область, 0+1) +29.5
- Ірина Петренко (Чернігівська область, 1+2) +41.8
- Олена Городна (Львівська область, 1+1) +57.4
- Христина Дмитренко (Чернігівська область, 2+0) +1.11.9
- Надія Бєлкіна (Київська область, 2+2) +1.13.8
Раніше перемогу в чоловічій гонці здобув Дмитро Підручний.
Чемпіонат України з біатлону продовжиться у неділю, 24 березня, двома гонками переслідування.