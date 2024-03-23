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Меркушина здобула перемогу в спринті на чемпіонаті України

Сьогодні 15:30 117 0
Меркушина здобула перемогу в спринті на чемпіонаті України
#Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Анастасія Меркушина з однією хибою на вогневому рубежі здобула перемогу в спринті на чемпіонаті України, який триває у Буковелі.

Другою стала Юлія Городна, яка програла переможниці майже півхвилини. Трійку найкращих, з трьома колами штрафу, замкнула Ірина Петренко.

Чемпіонат України з біатлону
Спринт, жінки
23 березня
  1. Анастасія Меркушина (Закарпатська область, 1+0) 25:51.2
  2. Юлія Городна (Львівська область, 0+1) +29.5
  3. Ірина Петренко (Чернігівська область, 1+2) +41.8
  4. Олена Городна (Львівська область, 1+1) +57.4
  5. Христина Дмитренко (Чернігівська область, 2+0) +1.11.9
  6. Надія Бєлкіна (Київська область, 2+2) +1.13.8

Раніше перемогу в чоловічій гонці здобув Дмитро Підручний.

Чемпіонат України з біатлону продовжиться у неділю, 24 березня, двома гонками переслідування.

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