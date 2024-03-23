Меркушина здобула перемогу в спринті на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Анастасія Меркушина з однією хибою на вогневому рубежі здобула перемогу в спринті на чемпіонаті України, який триває у Буковелі.

Другою стала Юлія Городна, яка програла переможниці майже півхвилини. Трійку найкращих, з трьома колами штрафу, замкнула Ірина Петренко.

Чемпіонат України з біатлону

Спринт, жінки

23 березня

Анастасія Меркушина (Закарпатська область, 1+0) 25:51.2 Юлія Городна (Львівська область, 0+1) +29.5 Ірина Петренко (Чернігівська область, 1+2) +41.8 Олена Городна (Львівська область, 1+1) +57.4 Христина Дмитренко (Чернігівська область, 2+0) +1.11.9 Надія Бєлкіна (Київська область, 2+2) +1.13.8

Раніше перемогу в чоловічій гонці здобув Дмитро Підручний.

Чемпіонат України з біатлону продовжиться у неділю, 24 березня, двома гонками переслідування.