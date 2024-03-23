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Підручний виграв спринт на чемпіонаті України

Сьогодні 12:56 128 0
Підручний виграв спринт на чемпіонаті України
#Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний здобув перемогу в спринті на чемпіонаті України, який триває у Буковелі.

Підручний, попри один промах на другому вогневому рубежі, майже на півхвилини випередив Артема Тищенка, який прийшов другим. Замкнув трійку найкращих Антон Дученко.

Чемпіонат України з біатлону
Спринт, чоловіки
23 березня
  1. Дмитро Підручний (Тернопільська область, 0+1) 23:58.1
  2. Артем Тищенко (Чернігівська область, 0+0) +29.9
  3. Антон Дудченко (Тернопільська область, 1+0) +52.0
  4. Артем Прима (Чернігівська область, 1+2) +1:21.4
  5. Олександр Пономаренко (Харківська область, 0+0) +2:13.4
  6. Денис Насико (Сумська область, 3+1) +2:21.0

Нагадаємо, Підручний фінішував у топ-10 на останньому чоловічому спринті сезону Кубку світу.

Чемпіонат України продовжиться спринтом у жінок. Гонка розпочнеться - о 13:00 за київським часом.

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