Підручний виграв спринт на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний здобув перемогу в спринті на чемпіонаті України, який триває у Буковелі.

Підручний, попри один промах на другому вогневому рубежі, майже на півхвилини випередив Артема Тищенка, який прийшов другим. Замкнув трійку найкращих Антон Дученко.

Чемпіонат України з біатлону

Спринт, чоловіки

23 березня

Дмитро Підручний (Тернопільська область, 0+1) 23:58.1 Артем Тищенко (Чернігівська область, 0+0) +29.9 Антон Дудченко (Тернопільська область, 1+0) +52.0 Артем Прима (Чернігівська область, 1+2) +1:21.4 Олександр Пономаренко (Харківська область, 0+0) +2:13.4 Денис Насико (Сумська область, 3+1) +2:21.0

Нагадаємо, Підручний фінішував у топ-10 на останньому чоловічому спринті сезону Кубку світу.

Чемпіонат України продовжиться спринтом у жінок. Гонка розпочнеться - о 13:00 за київським часом.