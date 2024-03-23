Підручний виграв спринт на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний здобув перемогу в спринті на чемпіонаті України, який триває у Буковелі.
Підручний, попри один промах на другому вогневому рубежі, майже на півхвилини випередив Артема Тищенка, який прийшов другим. Замкнув трійку найкращих Антон Дученко.
Чемпіонат України з біатлону
Спринт, чоловіки
23 березня
- Дмитро Підручний (Тернопільська область, 0+1) 23:58.1
- Артем Тищенко (Чернігівська область, 0+0) +29.9
- Антон Дудченко (Тернопільська область, 1+0) +52.0
- Артем Прима (Чернігівська область, 1+2) +1:21.4
- Олександр Пономаренко (Харківська область, 0+0) +2:13.4
- Денис Насико (Сумська область, 3+1) +2:21.0
Нагадаємо, Підручний фінішував у топ-10 на останньому чоловічому спринті сезону Кубку світу.
Чемпіонат України продовжиться спринтом у жінок. Гонка розпочнеться - о 13:00 за київським часом.