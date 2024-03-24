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Підручний виграв персьют на чемпіонаті України

Сьогодні 13:28 134 0
Підручний виграв персьют на чемпіонаті України
#Антон Дудченко, #Денис Насико, #Дмитро Підручний, #Артем Тищенко, #Руслан Ткаленко, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

Дмитро Підручний святкував перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті України з біатлону-2024.

Артем Тищенко (+15,7) та Антон Дудченко (+43,2) фінішували на другому та третьому місцях відповідно.

Чемпіонат України з біатлону
Гонка переслідування, чоловіки
24 березня
  • 1. Дмитро Підручний (0+0+1+1)
  • 2. Артем Тищенко (0+0+0+0) (+15,7)
  • 3. Антон Дудченко (0+0+1+0) (+43,2)
  • 4. Денис Насико (1+0+1+0) (+2.42,9)
  • 5. Руслан Ткаленко (0+1+1+2) (+4.08,7)
  • 6. Богдан Цимбал (0+0+3+1) (+4.29,9)

Раніше Дмитро Підручний виграв спринт.

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