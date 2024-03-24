Підручний виграв персьют на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
Дмитро Підручний святкував перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті України з біатлону-2024.
Артем Тищенко (+15,7) та Антон Дудченко (+43,2) фінішували на другому та третьому місцях відповідно.
Чемпіонат України з біатлону
Гонка переслідування, чоловіки
24 березня
- 1. Дмитро Підручний (0+0+1+1)
- 2. Артем Тищенко (0+0+0+0) (+15,7)
- 3. Антон Дудченко (0+0+1+0) (+43,2)
- 4. Денис Насико (1+0+1+0) (+2.42,9)
- 5. Руслан Ткаленко (0+1+1+2) (+4.08,7)
- 6. Богдан Цимбал (0+0+3+1) (+4.29,9)
Раніше Дмитро Підручний виграв спринт.