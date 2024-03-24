Підручний виграв персьют на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.

Дмитро Підручний святкував перемогу в гонці переслідування на чемпіонаті України з біатлону-2024.

Артем Тищенко (+15,7) та Антон Дудченко (+43,2) фінішували на другому та третьому місцях відповідно.