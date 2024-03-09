Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з біатлону стала 7-ю в естафеті восьмого етапу Кубку світу-2024 у американському Солджер Голлоу.

Україну представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Ірина Петренко

Перемогу здобула збірна Норвегії, другими фінішували біатлоністки з Німеччини, трійку замкнули шведські спортсменки.

Кубок світу-2023/24 з біатлону

Солджер Голлоу, США

Жіноча естафета

9 березня

1. Норвегія (0+5) 1:04:15,5 2. Німеччина (0+7) +17,2 3. Швеція (0+10) +42,0 4. Австрія (0+5) +1:36,0 5. Чехія (2+6) +1:40,5 6. Франція (2+10) +2:01,8 7. Україна (0+6) +2:17,8

Змагання у Солджер Голлоу продовжаться в ніч з 9 на 10 березня чоловічим спринтом, де також буде представлена Україна. Гонка розпочнеться о 00:05 за київським часом.

Сьогодні, 9 березня, Юлія Городна стала 14-ю в масстарті на восьмому етапі Кубку IBU в австрійському Обертілліаху.

Напередодні шість медалей здобули українські парабіатлоністи в другий день чемпіонату світу в канадському Принс-Джорджі.