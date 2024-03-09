Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з біатлону стала 7-ю в естафеті восьмого етапу Кубку світу-2024 у американському Солджер Голлоу.
Україну представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Ірина Петренко
Кубок світу-2023/24 з біатлону
Солджер Голлоу, США
Жіноча естафета
9 березня
Змагання у Солджер Голлоу продовжаться в ніч з 9 на 10 березня чоловічим спринтом, де також буде представлена Україна. Гонка розпочнеться о 00:05 за київським часом.
Сьогодні, 9 березня, Юлія Городна стала 14-ю в масстарті на восьмому етапі Кубку IBU в австрійському Обертілліаху.
Напередодні шість медалей здобули українські парабіатлоністи в другий день чемпіонату світу в канадському Принс-Джорджі.