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Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу

Сьогодні 22:39 98 0
Жіноча збірна України фінішувала сьомою в естафеті на етапу Кубку світу в Солжер Голлоу

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з біатлону стала 7-ю в естафеті восьмого етапу Кубку світу-2024 у американському Солджер Голлоу.

Україну представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Ірина Петренко

Перемогу здобула збірна Норвегії, другими фінішували біатлоністки з Німеччини, трійку замкнули шведські спортсменки.

Кубок світу-2023/24 з біатлону
Солджер Голлоу, США
Жіноча естафета
9 березня

1. Норвегія  (0+5)  1:04:15,5
2. Німеччина  (0+7)  +17,2
3. Швеція  (0+10)  +42,0
4. Австрія  (0+5)  +1:36,0
5. Чехія  (2+6)  +1:40,5
6. Франція (2+10)  +2:01,8
7. Україна (0+6)  +2:17,8

Змагання у Солджер Голлоу продовжаться в ніч з 9 на 10 березня чоловічим спринтом, де також буде представлена Україна. Гонка розпочнеться о 00:05 за київським часом.

Сьогодні, 9 березня, Юлія Городна стала 14-ю в масстарті на восьмому етапі Кубку IBU в австрійському Обертілліаху.

Напередодні шість медалей здобули українські парабіатлоністи в другий день чемпіонату світу в канадському Принс-Джорджі.

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