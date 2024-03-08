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Українські парабіатлоністи виграли 6 нагород у 2-й день змагань на чемпіонаті світу

2 золота, 1 срібло та 3 бронзи
Вчора 23:21 196 0
Українські парабіатлоністи виграли 6 нагород у 2-й день змагань на чемпіонаті світу
Фото - НКСІУ

Джерело - НКСІУ.

Українці виграли шість медалей у другий день чемпіонату світу з парабіатлону в канадському Принс-Джорджі. У перший день було п'ять нагород.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

В індивідуальній гонці на дистанції 12,5 км парабіатлоністи вибороли ще 6 медалей - 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові медалі.

Результати

  • Радь Тарас (клас сидячи) - золото.
  • Ляшенко Людмила (клас стоячи) - золото. 
  • Решетинський Ярослав (гайд Дмитро Драгун; клас спортсменів з порушеннями зору) - срібло.
  • Казік Олександр (гайд Кучерявий Сергій; клас спортсменів з порушеннями зору) - бронза.
  • Ткаченко Наталія (гайд Марчишак Іван; клас спортсменів з порушеннями зору) - бронза.
  • Вовчинський Григорій (кокс стоячи) - бронза.

Завтра, 9 березня у парабіатлоні пройдуть спринт і гонка-переслідування. 

За перші два дні змагань в України 4 золотих, 3 срібні та 4 бронзові нагороди! 

Нагадаємо, у перший день на Дефлімпіаді-2023, яка зараз проходить в турецькому Ерзурумі, українці завоювали 4 нагороди, а у третій день вибороли 6 медалей.

Україна вперше в історії виграла медальний залік Паралімпійських ігор з біатлону

 

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