Джерело - НКСІУ.
П'ять медалей здобули українські парабіатлоністи на старті чемпіонату світу в канадському Принс-Джорджі.
Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.
Результати
- Людмила Ляшенко виборола золото біатлонного спринту серед жінок у класі спортсменок, які змагаються стоячи.
- Олександр Казік із гайдом Сергієм Кучерявим показали перший результат у класі спортсменів з порушеннями зору. Третіми у цих же перегонах стали Ярослав Решетинський (гайд - Дмитро Драгун).
- Сергій Романюк став другим серед чоловіків у класі стоячи.
- Тарас Радь завоював срібло спринтерської гонки у класі сидячи.
Далі у програмі змагань біатлону - індивідуальна гонка на дистанцію 12,5 км.
Нагадаємо, у перший день на Дефлімпіаді-2023, яка зараз проходить в турецькому Ерзурумі, українці завоювали 4 нагороди, а у третій день вибороли 6 медалей.
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