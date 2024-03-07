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Українські парабіатлоністи виграли 5 нагород на старті чемпіонату світу

По два золота та срібла, одна бронза
Сьогодні 19:37 253 0
Українські парабіатлоністи виграли 5 нагород на старті чемпіонату світу
Фото - oneskatephotos
#Парабіатлон

Джерело - НКСІУ.

П'ять медалей здобули українські парабіатлоністи на старті чемпіонату світу в канадському Принс-Джорджі.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Результати

  • Людмила Ляшенко виборола золото біатлонного спринту серед жінок у класі спортсменок, які змагаються стоячи.
  • Олександр Казік із гайдом Сергієм Кучерявим показали перший результат у класі спортсменів з порушеннями зору. Третіми у цих же перегонах стали Ярослав Решетинський (гайд - Дмитро Драгун).
  • Сергій Романюк став другим серед чоловіків у класі стоячи.
  • Тарас Радь завоював срібло спринтерської гонки у класі сидячи.

Далі у програмі змагань біатлону - індивідуальна гонка на дистанцію 12,5 км. 

Нагадаємо, у перший день на Дефлімпіаді-2023, яка зараз проходить в турецькому Ерзурумі, українці завоювали 4 нагороди, а у третій день вибороли 6 медалей.

Україна вперше в історії виграла медальний залік Паралімпійських ігор з біатлону

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