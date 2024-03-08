Україна фінішувала у топ-10 чоловічої естафети 8-го етапу Кубку світу

Чоловіча збірна України з біатлону стала 8-ю у естафеті восьмого етапу Кубку світу-2024 у американському Солджер Голлоу.

Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Антон Дудченко.

На екваторі гонки після виступів лідерів збірної Прими та Підручного Україна посідала 2-ге місце, поступаючись лише італійцям (36,1 секунди).

Але молодий Мандзин завершив свій третій етап 9-м. А Дудченку не вдалося покращити цю позицію, він фінішував з підсумковим відставанням у 3:57,4.

У трійці призерів були норвежці (після 1-го етапу йшли лише 18-ми), італійці та німці.