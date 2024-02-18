Головне
Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена
Сьогодні 18:10 4609 1
Романчук посів 5 місце у фіналі чемпіонату світу
Сьогодні 18:43 219
Дмитренко невдало виступила у масстарті на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:09 486
Цуренко пропустить турнір у Дубаї через пошкодження
Сьогодні 13:19 515
Шевченко зустрінеться з керівництвом клубів УПЛ
Сьогодні 11:33 457
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям
Сьогодні 10:56 8397
Топурія нокаутував Волкановські та завоював титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:33 476
Севілья та Валенсія з Яремчуком не визначили сильнішого, Барселона дотисла Сельту: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:53 914
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі, Ювентус втратив очки у грі з Вероною: результати матчів Серії А
Вчора 23:38 602
Динамо переграло Шериф у контрольному матчі
Вчора 22:35 455
Прямі трансляції

Жіночий масстарт: огляд гонки чемпіонату світу

Сьогодні 19:25 80 0
Жіночий масстарт: огляд гонки чемпіонату світу
#Христина Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Христина Дмитренко фінішувала на 27 місці на чемпіонату світу в Нове-Место.

Гонку виграла француженка Жустн Бреза-Буше. Друге та третє місця відповідно посіли Ліза Віттоцці (Італія) та Лу Жанмонно (Франція).

Дмитренко припустилася трьох промахів, що завадило показати хороший результат. Втім її виступ на чемпіонаті світу у Чехії став дуже хорошим, що дозволило заявити про себе, як біатлоністку, від якої варто у майбутньому очікувати високих результатів.

Чемпіонат світу з біатлону
Нове-Место, Чехія
18 лютого
  • 1. Жустін Бреза-Буше (0+0+0+0) 34:37,2
  • 2. Ліза Віттоцці (0+0+0+0) +31,2
  • 3. Лу Жанмонно (1+0+0+0) +56,7
  • ...
  • 27. Христина Дмитренко (1+0+1+1) +4:17,9

Напередодні жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на ЧС. Тренер національної команди Микола Зоц вважає цей результат завищеним.

Зазначимо, що чемпіонат світу завершиться сьогодні, 18 лютого, чоловічим масстартом. Початок о 17:30. У ньому виступлять українці Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади 6192
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям 8397
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 50279
"Слава Україні": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС "Слава Україні": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС 9549
Ковтун і Верняєв завоювали медалі на етапі Кубку світу Ковтун і Верняєв завоювали медалі на етапі Кубку світу 3182 1
Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена Йоганнес Бо виграв масстарт на чемпіонаті світу та повторив рекорд Б'єрндалена 4609 1
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95027
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47986
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 19721 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336070 9
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19084 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29461