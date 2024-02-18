Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Христина Дмитренко фінішувала на 27 місці на чемпіонату світу в Нове-Место.

Гонку виграла француженка Жустн Бреза-Буше. Друге та третє місця відповідно посіли Ліза Віттоцці (Італія) та Лу Жанмонно (Франція).

Дмитренко припустилася трьох промахів, що завадило показати хороший результат. Втім її виступ на чемпіонаті світу у Чехії став дуже хорошим, що дозволило заявити про себе, як біатлоністку, від якої варто у майбутньому очікувати високих результатів.

Чемпіонат світу з біатлону

Нове-Место, Чехія

18 лютого

1. Жустін Бреза-Буше (0+0+0+0) 34:37,2

2. Ліза Віттоцці (0+0+0+0) +31,2

3. Лу Жанмонно (1+0+0+0) +56,7

...

27. Христина Дмитренко (1+0+1+1) +4:17,9

Напередодні жіноча збірна України фінішувала п'ятою в естафеті на ЧС. Тренер національної команди Микола Зоц вважає цей результат завищеним.

Зазначимо, що чемпіонат світу завершиться сьогодні, 18 лютого, чоловічим масстартом. Початок о 17:30. У ньому виступлять українці Антон Дудченко та Дмитро Підручний.