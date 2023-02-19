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Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати

Сьогодні 14:17 19322 0
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати
#Анастасія Меркушина, #Олена Білосюк, #Дар'я Блашко, #Юлія Джима, #Антон Дудченко, #Денис Насико, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Юрай Санітра, #Артем Тищенко, #Богдан Цимбал

Джерело - Чемпіон.

8 по 19 лютого у німецькому Обергофі відбувається чемпіонат світу-2023 з біатлону, в якому бере участь і збірна України. Синьо-жовтих на засніжених схилах східної Німеччини представляють 12 спортсменів: по 6 у чоловіків і жінок. Склад збірної України - ТУТ.

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Розклад

8 лютого

10 лютого

11 лютого

12 лютого

14 лютого

15 лютого

16 лютого

18 лютого

19 лютого

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