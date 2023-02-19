Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати

Джерело - Чемпіон.

8 по 19 лютого у німецькому Обергофі відбувається чемпіонат світу-2023 з біатлону, в якому бере участь і збірна України. Синьо-жовтих на засніжених схилах східної Німеччини представляють 12 спортсменів: по 6 у чоловіків і жінок. Склад збірної України - ТУТ.

Розклад

8 лютого

15:45. Змішана естафета | результати гонки Змішана естафета |

10 лютого

15:30. Спринт 7,5 км, жінки | результати гонки

11 лютого

15:30. Спринт 10 км, чоловіки I результати гонки

12 лютого

14:25. Гонка переслідування 10 км, жінки І результати гонки

Гонка переслідування 10 км, жінки І 16:30. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки I результати гонки

14 лютого

15:30. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки І результати гонки

15 лютого

15:30. Індивідуальна гонка 15 км, жінки І результати гонки

16 лютого

16:10. Одиночна змішана естафета І результати гонки

18 лютого

12:45. Естафета 4х7,5 км, чоловіки І результати гонки

Естафета 4х7,5 км, чоловіки І 16:00. Естафета 4х6 км, жінки І результати гонки

19 лютого