Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати

Джерело - Чемпіон.
8 по 19 лютого у німецькому Обергофі відбувається чемпіонат світу-2023 з біатлону, в якому бере участь і збірна України. Синьо-жовтих на засніжених схилах східної Німеччини представляють 12 спортсменів: по 6 у чоловіків і жінок. Склад збірної України - ТУТ.
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Розклад
8 лютого
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15:45. Змішана естафета | результати гонки
10 лютого
- 15:30. Спринт 7,5 км, жінки | результати гонки
11 лютого
- 15:30. Спринт 10 км, чоловіки I результати гонки
12 лютого
- 14:25. Гонка переслідування 10 км, жінки І результати гонки
- 16:30. Гонка переслідування 12,5 км, чоловіки I результати гонки
14 лютого
- 15:30. Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки І результати гонки
15 лютого
- 15:30. Індивідуальна гонка 15 км, жінки І результати гонки
16 лютого
- 16:10. Одиночна змішана естафета І результати гонки
18 лютого
- 12:45. Естафета 4х7,5 км, чоловіки І результати гонки
- 16:00. Естафета 4х6 км, жінки І результати гонки
19 лютого
- 13:30. Мас-старт 15 км, чоловіки I результати гонки
- 16:15. Мас-старт 12,5 км, жінки I