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Збірна України за межами ТОП-10 на естафеті чемпіонату світу

Сьогодні 14:14 579 1
Перемогу здобула збірна Франції
Збірна України за межами ТОП-10 на естафеті чемпіонату світу
#Чемпіонат світу-2023 з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, збірна Франції виграла чоловічу естафету на чемпіонаті світу в Обергофі.

Другими стали норвежці. Трійку замкнула шведська збірна.

Українці фінішували на 13-й позиції. Збірну України представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Чемпіонат світу-2023
Обергоф, Німеччина
Естафета, чоловіки
18 лютого
1. Франція (1+9)  1:21:48,8
2. Норвегія (2+14)  +0,5
3. Швеція (1+13)  +1:39,9
4. Чехія (2+10)  +2:04,2
5. Німеччина (5+8)  +3:51,8
6. Швейцарія (6+8)  +4:08,1
...
13. Україна (6+15)  +5:51,1
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