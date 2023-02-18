Збірна України за межами ТОП-10 на естафеті чемпіонату світу

Перемогу здобула збірна Франції

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 лютого, збірна Франції виграла чоловічу естафету на чемпіонаті світу в Обергофі.

Другими стали норвежці. Трійку замкнула шведська збірна.

Українці фінішували на 13-й позиції. Збірну України представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Чемпіонат світу-2023

Обергоф, Німеччина

Естафета, чоловіки

18 лютого