Збірна України за межами ТОП-10 на естафеті чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 лютого, збірна Франції виграла чоловічу естафету на чемпіонаті світу в Обергофі.
Другими стали норвежці. Трійку замкнула шведська збірна.
Українці фінішували на 13-й позиції. Збірну України представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.
Чемпіонат світу-2023
Обергоф, Німеччина
Естафета, чоловіки
18 лютого
1. Франція (1+9) 1:21:48,8
2. Норвегія (2+14) +0,5
3. Швеція (1+13) +1:39,9
4. Чехія (2+10) +2:04,2
5. Німеччина (5+8) +3:51,8
6. Швейцарія (6+8) +4:08,1
...
13. Україна (6+15) +5:51,1