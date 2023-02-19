В Обергофі завершився ЧС

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 лютого, шведка Ганна Еберг виграла масстарт на чемпіонаті світу з біатлону-2023 у німецькому Обергофі.

Норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл та француженка Жулья Сімон та відповідно посіли друге та третє місця.

До масстарту відібралася українка Юлія Джима, але через хворобу не змогла взяти участь у гонці.

Чемпіонат світу

Обергоф, Німеччина

Жінки, масстарт

19 лютого