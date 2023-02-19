Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 лютого, шведка Ганна Еберг виграла масстарт на чемпіонаті світу з біатлону-2023 у німецькому Обергофі.
Норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл та француженка Жулья Сімон та відповідно посіли друге та третє місця.
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До масстарту відібралася українка Юлія Джима, але через хворобу не змогла взяти участь у гонці.
Чемпіонат світу
Обергоф, Німеччина
Жінки, масстарт
19 лютого
- 1. Ганна Еберґ (1+1+0+0) 36:48,0
- 2. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (0+1+0+0) +4,8
- 3. Жюлья Сімон (1+1+0+1) +20,8