Головне
Україна виграла бронзу чемпіонату світу з командного фристайлу
Сьогодні 13:59 362
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати
Сьогодні 17:01 19800
Ганна Еберг виграла масстарт на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:53 255
Зінченко став шостим українцем-бомбардиром в АПЛ
Сьогодні 12:52 414
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії
Сьогодні 11:45 34423 1
Ліверпуль - Реал: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Сьогодні 08:15 661
Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ
Вчора 21:23 3773
Левченко з особистим рекордом сезону виграла чемпіонат України
Вчора 21:08 1114
Збірна України посіла 14 місце в жіночій естафеті на ЧС-2023
Вчора 17:27 793
Зінченко потужним дальнім ударом забив свій перший гол в АПЛ - ВІДЕО
Вчора 16:16 18904
Прямі трансляції

Ганна Еберг виграла масстарт на чемпіонаті світу

Сьогодні 16:53 255 0
В Обергофі завершився ЧС
Ганна Еберг виграла масстарт на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 лютого, шведка Ганна Еберг виграла масстарт на чемпіонаті світу з біатлону-2023 у німецькому Обергофі.

Норвежка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл та француженка Жулья Сімон та  відповідно посіли друге та третє місця.

Актуально: Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати

До масстарту відібралася українка Юлія Джима, але через хворобу не змогла взяти участь у гонці.

Чемпіонат світу
Обергоф, Німеччина
Жінки, масстарт
19 лютого
  • 1. Ганна Еберґ (1+1+0+0) 36:48,0
  • 2. Інгрід-Ланнмарк Тандреволл (0+1+0+0) +4,8
  • 3. Жюлья Сімон (1+1+0+1) +20,8
Коментарі ()
Популярне зараз
У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону У цей день МЮ зіграв свій перший матч на Олд Траффорд. Фотоісторія легендарного стадіону 3636
Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця Мудрик ледь не врятував Челсі від поразки в матчі зі Саутгемптоном: відео удару українця 15571
У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Легенда Динамо пригадав відрядження до армії 34423 1
Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ Челсі з Мудриком поступився Саутгемптону, Арсенал із голом Зінченка дотиснув Астон Віллу: Результати 24 туру АПЛ 3773
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 19932
Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Обергофі: календар змагань, результати 19800
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2890
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 43548
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 31893
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 7532 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5422 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 58133