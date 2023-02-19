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Підручний та Дудченко за межами ТОП-20 масстарту на чемпіонаті світу

Сьогодні 14:15 101 0
Перемогу здобув швед Себастьян Самуельссон
Підручний та Дудченко за межами ТОП-20 масстарту на чемпіонаті світу

Сьогодні, 19 лютого, Себастьян Самуельссон виграв чоловічий масстарт на чемпіонаті світу в Обергофі.

Другим став його співвітчизник Мартін Понсілуома. Трійку замкнув норвежець Йоганнес Бо.

Українці Дмитро Підручний та Антон Дудченко фінішували за межами ТОП-20 - 23-й та 25-й відповідно.

Чемпіонат світу-2023
Обергоф, Німеччина
Масстарт, чоловіки
19 лютого
1. Себастьян Самуельссон (0+0+0+0)  36:42,8
2. Мартін Понсілуома (0+1+1+0)  +9,6
3. Йоганнес Бо (1+1+0+1)  +38,8
...
23. Дмитро Підручний (0+1+3+0)  +3:05,7
25. Антон Дудченко (0+2+1+0)  +3:10,6
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