Підручний та Дудченко за межами ТОП-20 масстарту на чемпіонаті світу

Перемогу здобув швед Себастьян Самуельссон

Сьогодні, 19 лютого, Себастьян Самуельссон виграв чоловічий масстарт на чемпіонаті світу в Обергофі.

Другим став його співвітчизник Мартін Понсілуома. Трійку замкнув норвежець Йоганнес Бо.

Українці Дмитро Підручний та Антон Дудченко фінішували за межами ТОП-20 - 23-й та 25-й відповідно.

Чемпіонат світу-2023

Обергоф, Німеччина

Масстарт, чоловіки

19 лютого