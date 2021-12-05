Дудченко фінішував 19-им у персьюті на другому етапі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
У шведському Естерсунді на другому етапі Кубку світу відбулася чоловіча гонка переслідування.
Україну у цій гонці представляли Дмитро Підручний і Антон Дудченко, які пробилися за підсумками спринту. Дмитро стартував 24-им, Антон - 44-им.
Дудченко піднявся на 19-е місце. Підручний погіршив свою позиції, опустившися на 32-е місце.
Норвежець Ветле Шостад Крістіансен виграв гонку переслідування.
Кубок світу
Чоловіки
Гонка переслідування, 5 грудня
1. Ветле Шостад Крістіансен (0+0+1+0) 30:14,8
2. Себастьян Самуельссон (1+1+1+1) +9,8
3. Емільєн Жаклен (0+0+2+1 ) +11,0
...
19. Антон Дудченко (0+1+0+0) +1:48,2
32. Дмитро Підручний (0+0+2+2) +2:36,2