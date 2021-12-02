Результати спринту

Джерело - Чемпіон.

На другому етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді відбувся чоловічий спринт.

Україну у цій гонці представляли Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та Артем Прима

Найкраще серед українців виступив Дмитро Підручний, який з одним промахом посів 23-е місце.

Удруге поспіль чемпіоном спринту став швед Себастьян Самуельссон. На фініші він випередив двох французів - Емільєна Жаклена та Кантена Фійона-Майє.

Кубок світу

Естерсунд, Швеція

Другий етап

Спринт, 02 грудня

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+0) 22:58.7

2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1) +18.0

3. Кантен Фійон-Майє (Франція, 0+1) +21.5

4. Едуард Латипов (Росія, 0+0) +26.1

5. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+1) +31.1

6. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0) +40.5

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23. Дмитро Підручний (Україна, 0+1) +1:19.2

44. Антон Дудченко (Україна, 1+1) +1:53.1

76. Артем Прима (Україна, 0+1)+2:37.1

93. Тарас Лесюк (Україна, 0+1)

93. Богдан Цимбал (Україна, 2+1) +3:07.2